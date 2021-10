Quatro são assassinados a tiros em Mato Grosso

(Foto:Reprodução) – Deuzuilde Soares Gomes, de 41 anos, Ronaldo Aparecido de Freitas, de 26 anos, Lucas Henrique da Silva, de 20 anos, e Pedro Júnior de Oliveira Dias, de 24 anos, foram assassinados, ontem à noite, no bairro Jardim Progresso, na cidade de Dom Aquino (166 quilômetros de Cuiabá).

Lucas Henrique foi o primeiro a ser encontrado na rua, ferido com vários disparos. De acordo com informações da PM, ele teria saído correndo de uma casa, pedindo por socorro. Havia um rastro de sangue no chão que foi seguida pelos policiais chegando até a residência encontrando outros três homens baleados. Ambulâncias foram acionadas, mas as mortes foram confirmadas ainda no local.

Com a área isolada, os policiais encontraram próximo das vítimas porções de maconha, cachimbo e pasta base de cocaína. Testemunhas que estavam no local informaram que só ouviram os tiros, mas que não perceberam nenhuma movimentação estranha de pessoas ou de veículo.

Agora, a Polícia Civil investiga a motivação das mortes.

Por:Só Notícias/Gazeta Digital

