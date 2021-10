PRF apreende arma de fogo e mais 40 munições na BR-163

No final da tarde da última quinta-feira (30), Policiais Rodoviários Federais em comando de fiscalização na BR-163, km 945, realizou abordagem a uma Toyota Hilux de cor prata que transitava a rodovia.

Ao realizar identificação veicular na caminhonete e verificar os equipamentos obrigatórios, foi encontrado um coldre de arma de fogo bem como um revólver Taurus calibre .38 special, municiado com 4 munições intactas na bagagem do condutor. Além disso, foi identificado mais 40 munições intactas em cartela, sendo 20 munições calibre 380 auto e 20 munições calibre .38 SPL no interior do veículo.

O condutor afirmou que não possuía documentação e sabia da irregularidade em que estava presente. Disse ainda que estava indo pra cidade de Itaituba e que portava o armamento para defesa pessoal.

Dessa forma, restando configurado, em tese, o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da lei nº 10.826, de 22 de Dezembro de 2003), o condutor, o revólver e as munições foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por:RG15/O Impacto com informações da PRF

