Quatro casos suspeitos de coronavírus estão sob análise no Pará, diz Sespa

Pacientes são um casal de franceses, um morador de Belém e outro de Tailândia, nordeste do estado. Pará já teve cinco casos descartados.

Sespa analisa quatro casos suspeitos no Pará. — Foto: Ali Shirband/Mizan News Agency via AP

A Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou nesta sexta (6) que investiga quatro casos suspeitos do novo coronavírus no estado. Os números estão no boletim do Ministério da Saúde. Cinco casos suspeitos já foram descartados no Pará.

Entre os pacientes sob investigação estão dois turistas franceses que chegaram a Belém neste mês. O casal apresentou sintomas respiratórios, segundo a Sespa, e foi atendido em hospitais particulares de Belém.

Os outros dois pacientes são paraenses, um morador de Belém com histórico de viagem aos Estados Unidos e outro do município de Tailândia, que esteve na França e na Suíça.

Segundo a Sespa, amostras coletadas nos suspeitos estão sendo analisadas pelo Laboratório Central do Pará (Lacen-PA).

Quatro casos suspeitos de coronavírus são investigados pela Sespa no Pará

Por Taymã Carneiro, G1 PA — Belém

06/03/2020 19h42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...