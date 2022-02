Quatro suspeitos são mortos em confronto com a Força Tática em Cuiabá

Os suspeitos resistiram a prisão (Fotos:PMMT /Divulgação)

Quatro suspeitos não identificados foram mortos em confronto com a Força Tática, no início da noite desta segunda-feira (21.02), no bairro Altos da Serra III, em Cuiabá. (A informação e do Portal VG Notícias)

A Polícia Militar disse que recebeu informações de que uma quadrilha fortemente armada estava organizando um roubo. Os policiais também tinham informação de qual veículo seria usado na ação – sabiam que o veículo era usado em diversos roubos.

O patrulhamento foi direcionado para a região onde foi possível localizar o veículo suspeito. Durante a abordagem houve resistência por parte dos suspeitos que entraram em confronto com os policiais e acabaram mortos.

