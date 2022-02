Preso homem que tentou matar ex-mulher e decepou braço de outra vítima em Monte Alegre

Adenilson Lima da Silva foi preso em flagrante por dupla tentativa de homicídio — Foto: Reprodução/Redes sociais

Prisão do suspeito foi realizada por equipe do Posto Policial de Vila CANP, na tarde de domingo (20).

Um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira Inacleuma Lira Evangelista, 33 anos, e decepar o braço de Kacileuma da Silva Abreu, 25 anos, na madrugada de domingo (20), na zona rural de Monte Alegre, no oeste do Pará, foi capturado pela Polícia Militar na tarde do mesmo dia.

De acordo com informações do 18º Batalhão Gurupatuba, equipe do Posto Policial de Vila da CANP realizou a prisão de Adenilson Lima da Silva, que tem 42 anos.

As vítimas que têm um relacionamento amoroso foram socorridas por populares e encaminhadas ao Hospital Municipal de Monte Alegre, com vários cortes de terçado pelo corpo. Kacileuma foi transferida para o Hospital Municipal de Santarém, mas acabou perdendo um dos braços. Ela segue internada no HMS e seu quadro clínico é considerado estável.

A dupla tentativa de homicídio aconteceu na comunidade de Cauçu A, na madrugada de domingo, quando as vítimas que estavam em um estabelecimento foram surpreendidas pelo agressor que portava um terçado. De acordo com populares, Adenilson agiu motivado por ciúmes.

A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e iniciou busca ininterruptas pelo suspeito, que foi localizado no fim da tarde em uma área rural conhecida como “Setor 11”, quando tentava fugir em uma motocicleta.

Suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre para os procedimentos cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 22/02/2022/06:51:17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...