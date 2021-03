Queda de 5,28% no preço da gasolina já está em vigor

(Foto:Reprodução) – Autorização da redução foi feita na última sexta-feira (19)

A Petrobras autorizou na última sexta-feira (19), pela primeira vez no ano, uma redução no preço da gasolina. Neste sábado (20), o recuo do preço já entrou em vigor e o valor deve ficar 5,28% menor nas refinarias.

Vale lembrar que, apesar da redução, uma análise do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) aponta um reajuste acumulado de 46,19% a mais no preço da gasolina entre os meses de janeiro e março de 2021. Confira a lista dos reajustes já ocorridos no ano:

– 18 de janeiro de 2021: 7,60%

– 26 de janeiro de 2021: 5%

– 08 de fevereiro de 2021: 8,10%

– 18 de fevereiro de 2021: 10,20%

– 01 de março de 2021: 4,80%

– 08 de março de 2021: 9,20%

– 19 de março de 2021: -5,28%

Redação Integrada

20.03.21 14h25

O Liberal

