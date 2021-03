286 mil doses de vacinas contra a covid-19 já chegaram ao Pará

O Estado recebeu 102 mil doses da CoronaVac e 184 mil da Oxford (Foto:reprodução)

O Estado do Pará recebeu, na tarde deste sábado (20), a nona remessa de vacinas contra a covid-19. São 286 mil doses – 102 mil da CoronaVac/Sinovac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, e 184 mil da Oxford/AstraZeneca, a cargo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com essa nova remessa, o Pará já recebeu 946.040 doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. O novo lote vai reforçar a quantidade de vacinas para os grupos prioritários, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, informou o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

“A Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública) continua avançando nas medidas necessárias para combater o aumento do número de casos da covid-19 e garantir assistência à população do Pará. Estamos abrindo mais leitos, realizando transferências de pacientes, implantando medidas restritivas nas regiões com maiores números de casos da doença, mas as vacinas são essenciais no enfrentamento da pandemia. Quanto maior o número de pessoas imunizadas, menor a proliferação do novo coronavírus”, disse o titular da Sespa.

Já está sendo organizada a estratégia de distribuição das novas doses aos municípios. O envio será feito por via terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O governador Helder Barbalho assinou, na noite de sexta-feira (19), contrato com o Fundo Soberano Russo (RDIF) que autoriza a aquisição de 3 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, que se juntarão ao plano de vacinação contra a Covid-19. “Com estas vacinas renovamos a esperança para ampliar o maior número de pessoas vacinadas em nosso Estado, garantir saúde, a vida e a retomada da economia. Que possamos vencer esta pandemia, vencer o novo coronavírus. Este ato faz com que cada um de nós possa ter a esperança reacesa e a garantia da vitória. Vamos, juntos, vacinar a nossa população, vacina para todos”, garantiu o governador no ato de assinatura.

Calendário de chegada ao Pará dos lotes de vacinas já enviados pelo Ministério da Saúde:

– 18 de janeiro: 173.240 doses da CoronaVac/Sinovac

– 24 de janeiro: 49 mil doses da Oxford/AstraZeneca

– 25 de janeiro: 29.200 doses da CoronaVac/Sinovac

– 06 de fevereiro: 64.400 doses da CoronaVac/Sinovac.

– 24 de fevereiro: 98.200 doses da CoronaVac/Sinovac (37.200) e Oxford/AstraZeneca (61 mil).

– 03 de março: 67.000 doses da CoronaVac/Sinovac.

– 10 de março: 61.600 doses da CoronaVac/Sinovac.

– 17 de março: 117.400 doses da CoronaVac/Sinovac.

– 20 de março: 286.000 doses da CoronaVac/Sinovac (102 mil) e Oxford/AstraZeneca (184 mil).

20.03.21

