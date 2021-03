NOVO PROGRESSO – MULHER É PRESA NO BAIRRO SANTA LUZIA COM CRACK E DINHEIRO.

(Foto:Divulgação) – Na noite de ontem (19) por volta das 23h00min, a polícia Militar conseguiu prender uma mulher, que estava em via pública, com drogas e dinheiro.

A polícia Militar estava em rondas, no Bairro Santa Luzia, na Rua 15 de Novembro, neste munícipio, tendo avistada uma mulher em atitude suspeita, sendo posteriormente identificada como “Aline Fernandes da Costa”, a qual tentou dispersar uma sacola plástica e posteriormente tendo adentrado em um comércio. O policiamento ao averiguar pode identificar que havia entorpecentes no interior da sacola, sendo a quantia de 9.2 gramas de entorpecentes, semelhante a crack, embalados e preparadas para a venda e o valor de R$ 100,00 reais.

A nacional “Aline” recebeu voz de prisão no local, sendo posteriormente conduzida a delegacia de Polícia Civil, junto ao material apreendido. A acusada possui uma passagem por homicídio, tendo ganhado liberdade a pouco menos de 2 meses, sob alvará de soltura.

Redação/foto: Jailson Rosa pra o Jornal Folha do Progresso

