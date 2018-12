Queda de avião mata governadora e marido

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas da queda ainda não estão claras. Puebla é um dos estados mais populosos do México.

Ela estava acompanhada do marido, o senador e ex-governador de Puebla Rafael Moreno Valle, que também morreu. Não está clara a situação do piloto.

(Foto: Reuters) – A governadora do estado de Puebla, no México, Martha Erika Alonso, morreu nesta segunda-feira (24) na queda da aeronave em que viajava, dez dias após ter tomado posse.

