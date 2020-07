Queimadas avançam por reserva indígena Mãe Maria, sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Corpo de Bombeiros do Pará informou que trabalha em uma operação conjunta com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) para combater os ilícitos e incêndios florestais na região.

Queimadas avançam por terreno que faz parte da reserva indígena Mãe Maria, onde vivem cerca de mil índios da etnia Gavião, sudeste do Pará. O dano ambiental foi registrado nesta quarta-feira (29), pela reportagem, no município de Bom Jesus do Tocantins.

