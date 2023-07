Quem é a influenciadora grávida que leva soco na costela?

A influenciadora Lays Peace, viralizou nas redes sociais estão perplexos nas redes sociais após publicar um vídeo ao lado do namorado dando um beijão de língua enquanto o rapaz também dá “socos” na costela da loira. (Foto:Reprodução).

Os seguidores chamaram a atenção após o soco para o fato de Lays estar grávida

Fãs da influenciadora Lays Peace estão perplexos nas redes sociais nesta terça-feira (25). É que eles foram surpreendidos por um vídeo publicado pela bela ao lado do namorado. Os dois surgem dando um beijão de língua.

Só que enquanto beija a amada, o rapaz também dá “socos” na costela da loira. O caso gerou ainda mais repercussão porque ela está grávida. Alguns seguidores e fãs ficaram preocupados com a saúde do bebê.

“Soco na costela só é bom assim”, defendeu ela. Rapidamente, fãs reagiram.”Mas gente e o bebê?”, questionou um. “O bebê já vai nascer lutando boxe, deve ter esquivado de tudo aí”, escreveu outro. “Se a pessoa faz isso comigo eu chamo a polícia pra ela na hora”, opinou outro.

Lays Peace é seguida por mais de 240 mil pessoas nas redes sociais. A influenciadora faz sucesso com suas fotos e vídeos ousados. Ela compartilha detalhes de sua vida de luxo e dos momentos de romance ao lado do amado – sempre com pouquíssima roupa.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/17:33:17

