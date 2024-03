Quem são os servidores do Basa presos por fraude a empréstimo bancários em Itaituba-Pará

Agência do Basa em Itaituba: onde a quadrilha especializada em fraudes operava um esquema milionário de fraude bancária. Foto: Reprodução/Giro

Publicado em 27/03/2024 por Jeso Carneiro em Itaituba, Justiça, Pará, Segurança Pública.

Investigações da Polícia Civil do Pará (PCPA) em Itaituba, oeste do estado, apontam que 3 funcionários do Basa (Banco da Amazônia) na cidade integram a quadrilha especilizada em um esquema de obtenção de empréstimos e créditos bancários fraudulentos dentro da agência bancária.

O trio é acusado de participação ativa na organização criminosa.

De acordo com inquérito policial, assinado pelo delegado Alessandre Brito, peça que embasou o pedido de prisão de 14 acusados envolvidos na fraude, os 3 bancários faziam parte do núcleo econômico e operacional do esquema milionário.

Eles estavam diretamente envolvidos na autorização de concessão de empréstimos para empresas fictícias em troca de vantagens ilícitas.

Os bancários que foram presos são:

∎ Sebastião José Vasconcelos;

∎ Giuliane Diniz Simões Almeida, e

∎ Rafael Ribeiro Kawamura.

Kawamura, segundo a polícia, estaria atualmente afastado de suas funções dentro do Basa.

Bloqueio de contas bancárias

A ordem de busca, apreensão e prisão foi assinada pela juíza Viviane Lages Pereira, da Vara Criminal de Itaituba.

Ela fundamentou sua decisão na necessidade de assegurar a continuidade das investigações e por conta da gravidade dos delitos investigados. Autorizou ainda o bloqueio de contas bancárias dos acusados.

A magistrada ordenou ainda que o Basa forneça à PCPA informações sobre contratos bancários de empréstimos feitos entre o banco e as empresas fictícias investigadas.

Viviane Lages destaca a gravidade dos crimes e o impacto potencialmente lesivo das ações da associação criminosa, justificando as medidas cautelares adotadas para avançar nas investigações e garantir a aplicação da Justiça.

A prisão dos envolvidos aconteceu na manhã desta terça-feira (26) em Itaituba.

Fonte: Jeso Carneiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2024/11:55:28

