Rapaz morre afogado em praia de Altamira neste sábado (30)

Segundo a família, ele não sabia nadar. Militares do Corpo de Bombeiros ainda tentaram reanimá-lo

Um afogamento foi registrado na praia artificial que fica na orla de Altamira, no sudoeste do Pará, no início da tarde deste sábado (30). O rapaz não sabia nadar.

Um afogamento foi registrado na praia artificial que fica na orla de Altamira, no sudoeste do Pará, no início da tarde deste sábado (30). As informações são do portal Confirma Notícia. A vítima é um jovem de 17 anos.

Segundo testemunhas, o jovem e mais três adolescentes estavam na praia. Dois deles estavam nas proximidades das boias e o garoto de 17 anos estava no meio, quando, ao tentar nadar, acabou se afogando. Uma amiga dele que estava próxima da areia tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Ela também se afogou, mas foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento.

Um homem que passava pela orla percebeu a movimentação e pulou no rio para salvar o adolescente. que já estava afundando. Ele contou que procurou por uns 10 minutos até encontrar o rapaz e levá-lo para superfície. A vítima ainda recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros mas não resistiu, morrendo ainda no local.

Dois irmãos do jovem estiveram na praia e ficaram desesperados. Um deles contou que o adolescente não sabia nadar e teria dito que iria almoçar na casa de um amigo e não para a orla.

Bombeiros do 9° GBM (Grupamento Bombeiro Militar) orientam os banhistas que, nessa época do ano, devido ao verão, é necessário redobrar os cuidados nas praias e balneários.

Corpo de Bombeiros identifica adolescente que morreu afogado no Rio Xingu

A vítima que morreu afogada na orla de Altamira, sudoeste do Pará, foi identificada como André Mário Cardoso Marciel da Silva, de 17 anos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 31/07/2022/08:25:00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...