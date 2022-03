Rapaz morre ao ser arremessado em acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta;VÍDEO

Colisão aconteceu entre uma caminhonete e uma motocicleta na cidade de Santarém no Pará-(Foto| Reprodução)

Uma fatalidade nas estradas deixou uma nova família fragmentada no município de Santarém, no Oeste paraense, na madrugada deste domingo (20). O resultado do trágico acidente de trânsito, envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta, pôde ser testemunhado ao longo da avenida Sérgio Henn, atraindo atenção de curiosos e desesperando familiares das vítimas.

O acidente em uma das principais avenidas no bairro Aeroporto Velho foi registrado por câmeras de segurança. Testemunhas disseram que o passageiro da motocicleta, o jovem Luiz Felipe Sousa Jati, de 20 anos, morreu na hora depois de ter sido arremessado em virtude da colisão. (Com informação do DOL)

Assista ao vídeo

Rapaz morre ao ser arremessado em acidente com moto em Santarém-PA pic.twitter.com/43dHSaa46D — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) March 21, 2022

O condutor da motocicleta, Genilson Kildere de Sousa Ribeiro, de 19 anos, foi socorrido por populares que tentavam acalmá-lo enquanto aguardavam a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Assista

Irmã da vítima fatal é atropelada

Quando as vítimas estavam sendo reconhecidas, a irmã de Luiz, ao chegar no local do acidente, se desesperou para tentar socorrer o irmão quando foi atingida por um carro que trafegava na via. Ketriene Ribeiro, de 27 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém.

Jornal Folha do Progresso em 20/03/2022/09:06:45

Assista no Youtube

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...