Rapaz tenta fugir invadindo quintal, mas é morto a tiros em Paragominas

(Foto:Reprodução) – Segundo a PM, família disse que o jovem vinha sofrendo ameaças

No final da noite desta quinta-feira (09), Osvaldo Bastos dos Santos foi morto a tiros em Paragominas, sudeste paraense, na esquina na rua onde morava coma a família. O rapaz foi baleado por dois homens de bicicleta, e até tentou correr, mas foi alcançado pelos assassinos e morto com tiros na cabeça.

Segundo o 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Osvaldo foi assassinado na rua Guanabara do bairro Bela Vista, por volta de 23h. Familiares contaram que quando os assassinos chegaram de bicicleta, ele chegou a correr para dentro do quintal de uma tia, pois quase toda família dele morava na mesma rua. Contudo, ele não escapou da mira do carona da bicicleta, que após matar o rapaz, fugiu com o comparsa.

O 19º BPM informou ainda que o rapaz já havia sido preso algumas vezes, tendo sido inclusive vítima de um atentado a tiros no último dia de Natal, quando foi baleado na perna. Segundo os parentes de Osvaldo, ele era “briguento”, e já vinha sofrendo ameaças de morte por causa de seus vários desentendimentos. A família não especificou o motivo das prisões do jovem assassinado, mas teria reforçado que ele tinha fama de se envolver em brigas.

A Polícia Civil de Paragominas colheu esses depoimentos e agora apura quem pode ter feito essas ameaças contra a vida de Osvaldo, e se foram os mesmos que mataram o rapaz. O 19º BPM fez rondas na região após o crime, mas não localizou nenhum suspeito. Até a tarde desta sexta-feira (10), ninguém havia sido preso por envolvimento no crime.

