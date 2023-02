Recadastramento presencial de armas começa nesta segunda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um dos objetivos é conferir se o que está registrado no sistema é o mesmo que o proprietário possui. (DOL com informações da Polícia Federal).

De acordo Delegado Alain Wuerges Pagel, chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos (Deleaq) da Polícia Federal no Pará, no caso de calibre restrito, a arma deve ser apresentada pelo proprietário mediante prévio agendamento eletrônico junto às delegacias da Polícia Federal. Essa ida à PF começa nesta segunda-feira (6).

O recadastramento presencial de armas de uso restrito já pode ser feito desde a última quarta-feira (1), de forma online no Sistema Nacional de Armas (Sinarm). O alerta foi feito pela Superintendência da Polícia Federal no Pará.

