Dois indígenas são assassinados a tiros por garimpeiros na Terra Yanomami, diz associação

“Currutela” no alto Catrimani, além de pista de pouso clandestina. Aeronaves dão suporte à atividade. — Foto: Divulgação/HAY

Vítimas foram assassinadas com tiros no rosto e tiveram os corpos cortados, segundo relato de indígenas à Júnior Hekurari, presidente da Urihi Associação Yanomami.

Dois indígenas Yanomami foram assassinados a tiros por garimpeiros na Terra Indígena Yanomami, divulgou a Urihi Associação Yanomami (UAY) nesta sexta-feira (5). As mortes ocorreram na região do Alto Catrimani, em uma área de garimpo conhecida como pista Kapixaba.

As vítimas foram assassinadas com tiros no rosto e tiveram os corpos cortados, segundo relato de indígenas à Júnior Hekurari, presidente da Associação. As mortes ocorreram na última terça-feira (2). Os suspeitos teriam fugido, mas ainda há outro grupo de invasores fortemente armado na região.

Um ofício sobre o caso foi enviado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Ministério Público Federal (MPF), Ministério dos Povos Indígenas, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Exército Brasileiro e Polícia Federal. O g1 procurou os órgãos e aguarda retorno.

“Isso demonstra a falha muito grande na parte de segurança do governo, do Brasil. Por isso, nós estamos sofrendo na mão dos garimpeiros nas nossas casas […] Somos reféns dessa situação de brasileiros maltratando outros brasileiros que moram na floresta”, disse Hekurari ao g1.

Um dos corpos foi cremado, devido aos costumes do povo Yanomami, e outro permanece na floresta. Ainda conforme o relato, os corpos foram encontrados pelo cunhado de uma das vítimas.

No documento, a associação cobrou providências e pediu que a Polícia Federal (PF) seja enviada para o território para retirar o corpo e levar à autópsia. Além disso, solicitou que o caso seja investigado e que os culpados sejam punidos.

O Alto Catrimani é uma das regiões mas impactadas pelo garimpo ilegal. Um relatório divulgado em 2022 pela Hutukara Associação Yanomami mostrou que a pista do Kapixaba concentrava as maiores acampamentos e estruturas de apoio ao garimpo na região, como bares, mercearias e prostíbulos.

Terra Yanomami

Maior território indígena do Brasil, a Terra Indígena Yanomami passa por uma grave crise humanitária e sanitária em que dezenas de adultos e crianças sofrem com desnutrição grave e malária. Desde o dia 20 de janeiro de 2023, a região está em emergência de saúde pública.

Alvo há décadas de garimpeiros ilegais, o maior território indígena do Brasil enfrentou nos últimos o avanço desenfreado da atividade ilegal no território. Em 2022, a devastação chegou a 54%. O governo Federal deflagrou operações para combater a atividade, mas os invasores tem retornado ao território.

A invasão do garimpo predatório, além de impactar no aumento de doenças no território, causa violência, conflitos armados e devasta o meio ambiente – com o aumento do desmatamento, poluição de rios devido ao uso do mercúrio, e prejuízos para a caça e a pesca, impactando nos recursos naturais essenciais à sobrevivência dos indígenas na floresta.

Fonte:G1 RR e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2024/08:04:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...