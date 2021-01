Referência para as mães durante a pandemia, Materno-Infantil de Barcarena realizou mais 80 mil atendimentos em 2020

Desde o início da pandemia, gestantes e novas mães estão vivenciando experiências atípicas e realidades diferentes das que idealizaram nesse período da maternidade.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), no Pará, precisou se adaptar ao período da pandemia para continuar prestando acolhimento as mulheres e bebês na região do Baixo Tocantins.

“Com as dificuldades de acesso dos municípios mais distantes, escassez e também elevação do custo médio dos insumos, tivemos que desenvolver um novo plano de trabalho para tornar a experiência da maternidade um momento ainda mais seguro e humanizado durante 2020”, destaca Patrícia Hermes, diretora Hospitalar do HMIB.

No ano de 2020, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena realizou 85.769 mil atendimentos entre cirurgias, exames, internações, consultas e sessões com a equipe multiprofissional. Foram 1.505 partos humanizados de alto e baixo riscos, com uma taxa de 46% de partos normais.

Referência no atendimento de média e alta complexidades em neonatologia e obstetrícia, o hospital enfrentou um momento complexo e difícil para muitas mães que estavam com medo da contaminação pela Covid-19.

De março a agosto de 2020, a unidade também atuou no enfretamento da doença e disponibilizou cinco leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), exclusivos para a Covid-19, prestando 101 atendimentos. O HMIB continua com triagens nos atendimentos para pacientes sintomáticos, dentro do perfil da unidade.

Marcilene Dias, 35 anos, foi uma das gestantes recuperadas da Covid-19, sendo a primeira grávida que fez parte das altas clínicas no Materno-Infantil Barcarena. Após passar 12 dias internada na UTI, a moradora de Limoeiro do Ajuru, deixou a unidade em um corredor de aplausos, balões e muita emoção, segurando um cartaz com a frase “Eu venci a Covid-19”.

“Todo o suporte contou com um comitê de contingência, redefinição dos fluxos de atendimentos, avaliação de riscos e medidas de segurança. E todas as altas hospitalares foram celebradas pela equipe em conjunto com as famílias”, disse Karina Cunha, diretora administrativa e financeira.

O HMIB é uma unidade mantida pelo Governo do Pará, sendo gerenciada pela Pró-Saúde desde a sua inauguração, em 2018. A unidade está localizada a 114km da capital do Estado e oferece atendimento gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Acolhimento no pós-parto

Com a gestão da Pró-Saúde, o HMIB alcançou uma marca simbólica no ano passado. Desde o início dos atendimentos, em setembro de 2018, até o dia 19 de dezembro de 2020, o Materno-Infantil de Barcarena realizou 3 mil partos.

“A nossa grande vitória em 2020 foi manter a humanização e o acolhimento às gestantes em um período tão difícil devido a pandemia. O suporte físico da unidade com o apoio técnico e emocional às mães e bebês, também permitiu uma satisfação de 96% das nossas usuárias”, ressaltou Joice Vaz, diretora Assistencial.

O Materno-Infantil foi o primeiro lar da pequena Isabeli Vitória, bebê extremo prematuro, que nasceu com apenas 930 gramas e precisou permanecer por mais de três meses na unidade. A mãe, Kellem Nascimento, foi estimulada pela unidade a integrar os cuidados da filha.

“A equipe lutou com a gente, eu aprendi muito, pois me envolvia nas atividades no hospital, em diversas ações de humanização e diariamente fazia parte da evolução da minha filha”, lembrou Kellem, moradora de Barcarena.

Banco de Leite e ações de humanização

O Banco de Leite Humano (BLH) do HMIB realizou 1.371 atendimentos com ações de incentivo nas doações de leite materno no ano passado. Com as ações da equipe do BLH, foram beneficiados 212 bebês prematuros.

Com mais de 70 ações de humanização, o HMIB continuou atuando na educação em saúde, assistência social, psicológica e assistencial para toda a Região do Baixo Tocantins, com abrangência de 11 municípios.

O acolhimento promovido envolveu o empoderamento de mulheres, garantindo o suporte necessário para lidar com o estresse emocional da maternidade na pandemia.

“Foram mais de três meses acompanhando meu bebê na UTI. Com a pandemia acontecendo e mentalmente sobrecarregada. A rede de apoio daqui durante o parto e pós-parto, junto com as ações de humanização, me salvaram”, lembra Solene Cardoso, moradora de Abaetetuba.

De acordo com a diretora Hospitalar do HMIB, as ações desenvolvidas também ampliaram valores considerados essenciais na gestão da Pró-Saúde, entre eles sustentabilidade, educação, humanização e eficiência no atendimento.

“O ano de 2020 foi um grande desafio, mas conseguimos atuar de forma assertiva, implantando oficinas e atividades, além de continuar ajudando as mães a serem protagonistas do parto e auxiliando com metodologias que reforçam nossos valores assistenciais”, comenta Patrícia Hermes.

Foto: Ascom Pró-Saúde

Fotnte:Comunicacao HMIB/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...