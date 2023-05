Seduc promove primeiro encontro estadual com coordenadores do Censo Escolar

(Foto: Rai Pontes / Ascom Seduc)- O Censo Escolar é a principal ferramenta para a elaboração de diagnósticos sobre o ensino no âmbito nacional, os dados são utilizados para a construção de planejamentos e desenvolvimentos de políticas públicas. Para que a coleta dos dados aconteça de forma correta e mais abrangente, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) realizou nesta sexta-feira (12), o 1° Encontro Estadual de Coordenadores do Censo Escolar, no auditório do prédio-sede, em Belém.

O encontro teve como objetivo discutir melhorias para coleta de dados dentro dos municípios, envolvendo quantitativo de estudantes, servidores, condições sociais e estruturais de cada unidade. Ainda no evento, foram apresentados dados dos últimos dois anos e as expectativas para mais dois.

“Juntos iremos propor estratégias para que os anos seguintes tenham uma qualidade melhor nos dados que são migrados para o sistema para que, por meio deles, as cidades possam fazer seu diagnóstico e planejar estratégias que condizem com a sua realidade. Com isso, será possível termos no futuro uma educação melhor em nosso Estado”, disse Júlio Meireles, secretário adjunto de Educação Básica da Seduc, que na oportunidade ,representou o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Júlio Meireles, secretário adjunto de Educação Básica da SeducJúlio Meireles, secretário adjunto de Educação Básica da SeducFoto: Rai Pontes / Ascom SeducCoordenador estadual do Censo Escolar, o professor Evandro Paiva, reforça que o encontro faz parte de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos para realização de uma avaliação interna e externa, levantando diagnósticos sobre o que pode ser feito de maneira mais dinâmica. “O encontro é um compromisso da Secretaria de Educação que está alinhado às diretrizes do Governo do Estado em pensar numa educação mas eficiente por todo o Pará. Então, nossa meta é fortalecer o regime de colaboração, já que estão secretários e coordenadores de educação estão no processo. Além disso, é um momento de traçar metas para os dois próximos processos censitários”, destaca Evandro Paiva.

Durante o encontro, o município de Jacareacanga, sudoeste do estado, foi representado por Luziane Nogueira, secretária municipal de Educação. “Neste momento é de importância para que nossos gestores possam se atualizar e podermos desenvolver um trabalho de qualidade dentro do município. Também é um evento de engajamento, de discussão, de diálogo, para a gente poder qualificar a aprendizagem de Jacareacanga”, disse a gestora municipal.

“Estamos na expectativa de que consigamos sanar um pouco dos equívocos dos censos anteriores e colocar as informações mais corretas e verídicas, assim iremos garantir uma educação com mais qualidade”, completou Valdirene Rodrigues, coordenadora municipal de Novo Progresso.

Censo Escolar – É o principal instrumento de coleta de informações da educação básica, que abrange as suas diferentes etapas e modalidades: ensino regular (educação Infantil e ensinos fundamental e médio), educação especial e educação de jovens e adultos (EJA). O Censo Escolar coleta dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, movimento e rendimento escolar.

A pesquisa de coleta de informações, na qual é coordenada pelo Instituto Nacional de Ensinos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é realizada em colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação.

Fonte Ascom Seduc/e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 13/05/2023/16:31:35

