Atlético-MG sofre derrota para o lanterna do Brasileirão

Foto: Reprodução | Na noite desta quarta-feira, o Atlético-MG enfrentou o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pelo encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um time praticamente todo reserva, o Galo foi derrotado por 1 a 0, com um gol marcado por Janderson nos minutos finais da partida.

O resultado ampliou o jejum de vitórias do Atlético-MG, que agora acumula três jogos sem vencer no Brasileirão, sendo esta a segunda derrota consecutiva. A equipe mineira permanece na 10ª colocação, com 41 pontos, enquanto o Atlético-GO, apesar da vitória, continua na lanterna do campeonato, somando 25 pontos.

Primeira tempo

O jogo começou com o Atlético-MG tentando se impor, mesmo com uma equipe alternativa. Aos 17 minutos, Bruno Fuchs lançou Bernard, que cruzou rasteiro para Vargas finalizar, mas o goleiro Ronaldo defendeu, e o lance foi anulado por impedimento. O Atlético-GO respondeu aos 26 minutos com Derek, que obrigou Gabriel Delfim a fazer uma boa defesa.

A equipe da casa continuou pressionando, e aos 30 minutos, Alejo Cruz cobrou falta na área, e Luiz Fernando cabeceou, mas novamente Gabriel Delfim salvou o Galo. O Atlético-MG ainda ameaçou com Alisson aos 42 minutos, mas Ronaldo fez outra defesa importante.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Atlético-MG quase abriu o placar logo no início. Alisson cruzou, Ronaldo espalmou, e Rubens chutou para fora. Aos oito minutos, Igor Rabello cabeceou após cruzamento de Rubens, mas Ronaldo fez uma defesa espetacular.

O Galo continuou buscando o gol, com Arana arriscando de fora da área aos 17 minutos, mas Ronaldo estava em noite inspirada. Aos 34 minutos, Palacios teve uma chance clara, mas finalizou para fora.

Gol decisivo

Quando o jogo se encaminhava para um empate sem gols, o Atlético-GO conseguiu marcar aos 43 minutos. Baralhas fez um belo passe para Janderson, que finalizou rasteiro na saída de Gabriel Delfim, garantindo a vitória do Dragão.

Próximos compromissos

O Atlético-MG agora volta suas atenções para a grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Galo precisa de uma virada na Arena MRV, neste domingo, às 16h (de Brasília), após perder o jogo de ida por 3 a 1.

Já o Atlético-GO, motivado pela vitória, recebe o Red Bull Bragantino no sábado, às 19h, no Antônio Accioly, pela 33ª rodada do Brasileirão, buscando sair da última posição na tabela.

A derrota em Goiânia acende um alerta para o Atlético-MG, que precisa reencontrar o caminho das vitórias para manter suas ambições na temporada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 06.11.2024

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein (RS)

GOL: Shaylon, aos 43′ do 2ºT (Atlético-GO)

Cartões amarelos: Paulo Vitor e Otávio (Atlético-MG) / Maguinho e Gonzalo Freitas (Atlético-GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Luiz Felipe, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Rhaldney), Baralhas e Alejo Cruz (Janderson); Lacava (Shaylon), Derek (Hurtado) e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Saraiva, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens (Arana); Fausto Vera, Paulo Vitor (Otávio) e Bernard (Palacios); Alisson, Vargas (Zaracho) e Deyverson (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito

Fonte: Olho no Araguaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2024/08:10:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...