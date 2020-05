Reitor da Universidade Federal do Pará testa positivo para o novo coronavírus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O reitor da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Zagury Tourinho, testou positivo para o novo coronavírus. Em sua conta oficial no Twitter, ele informou que fez o teste para a covid-19 na última sexta-feira e na segunda-feira (18) saiu o resultado positivo.

