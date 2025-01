Polícia cumpre mandados e prende em Sinop (MT); líder do CV de Castelo dos Sonhos por tráfico de drogas

Foto: Reprodução/PCPA | A Delegacia de Polícia de Castelo dos Sonhos, em ação conjunta com as forças de segurança, realizou nesta quarta-feira (29/01/2025), às 17h35, no município de Sinop-MT, a prisão de Alex Soares, conhecido como “Relâmpago”. Ele era apontado como a atual “Torre” do Comando Vermelho (CV) em Castelo dos Sonhos e possuía uma extensa ficha criminal.

Cumprimento de Mandados Durante a operação, foram cumpridos:

02 Mandados de recaptura por crimes de latrocínio e homicídio qualificado no estado de Mato Grosso (Processo nº 0003523-20.2015.8.11.0064.01.0004-26);

por crimes de latrocínio e homicídio qualificado no estado de Mato Grosso (Processo nº 0003523-20.2015.8.11.0064.01.0004-26); 02 Mandados de prisão preventiva por furto qualificado, sendo um deles referente ao roubo de 44 armas de fogo no município de Novo Progresso (Processos nº 0800398-58.2021.8.14.0115.01.0005-22 e nº 0800337-03.2021.8.14.0115.01.0006-12);

por furto qualificado, sendo um deles referente ao roubo de 44 armas de fogo no município de Novo Progresso (Processos nº 0800398-58.2021.8.14.0115.01.0005-22 e nº 0800337-03.2021.8.14.0115.01.0006-12); 01 Prisão em flagrante por tráfico de drogas, no momento da abordagem.

Investigação e Captura

As investigações apontaram que “Relâmpago” assumiu a posição de “Torre” do CV em Castelo dos Sonhos após a prisão do antigo líder, ocorrida em 19/12/2024, no município de Alta Floresta-MT. Antes disso, ele ocupava a função de disciplina geral dentro da facção.

Com base em informações da inteligência policial, foi possível localizar seu paradeiro em Sinop-MT, onde os agentes da Delegacia de Castelo dos Sonhos realizaram diligências e efetuaram sua captura.

Apreensão de Drogas

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram em posse do criminoso uma quantidade significativa de substâncias análogas a cocaína e maconha. Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para perícia no município de Sinop, onde passarão por pesagem e análise laboratorial.

Desdobramentos

A prisão de “Relâmpago” representa um duro golpe contra a organização criminosa em Castelo dos Sonhos, uma vez que ele exercia um papel de liderança e controle sobre as atividades ilícitas na região. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e desarticular por completo a estrutura criminosa.

Veja imagens do momento da prisão abaixo:

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população e segue intensificando as ações de combate ao crime organizado na região. Para denúncias anônimas, a população pode entrar em contato com as autoridades pelo telefone 181.

Para mais notícias e informações em tempo real, continue acompanhando o Portal Folha do Progresso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações da PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/07:30:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...