Idosa de 66 anos morre ao ter cabeça esmagada por caminhão em Tailândia

Uma mulher de 66 anos morreu ao atropelada por um caminhão na Avenida Natal, no município de Tailândia, nordeste do Pará. O caso foi na manhã da última quarta-feira, 22, e matou Maria Ramos da Silva quase que instantaneamente, já que a idosa, que estava em uma bicicleta, teve a cabeça esmagada pelo veículo.

A morte de Maria foi registrada às 8h, quando a mulher foi atingida logo depois do caminhão começar a se mover, após parar por um tempo às margens da via, na esquina com a travessa Irituia. Segundo a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Antônio Ramos da Silva, o condutor do caminhão, ainda parou para tentar prestar socorro, porém a vítima já estava sem vida. Além da idosa ter sido esmagada, a bicicleta de Maria ficou sob o veículo.

A PM informou que foi feito o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil e a remoção do corpo. Após esses procedimentos, o condutor e o caminhão foram acompanhados até levados a delegacia de Polícia Civil, onde o homem falou sobre o caso. O quartel da PM em Tailândia registrou, por meio das câmeras de segurança, os momentos antes e depois do acidente, e essas imagens foram cedidas à Polícia Civil, que vai apurar se o motorista cometeu crime ou se a vítima atravessou sem atenção no local do acidente.

