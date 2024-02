Renda fixa digital: uma nova classe de ativos para investir

(Foto: divulgação/Adobe Stock)- Veja como investir de forma segura e com previsibilidade.

No mundo dos investimentos, certamente a renda fixa representa, para os investidores, uma espécie de porto seguro. Por ser formada a partir de ativos caracterizados por sua previsibilidade, essa forma de investimento garante aos investidores uma segurança maior quando comparada aos ativos de renda variável.

Nos últimos anos, o mundo tem vivenciado um crescimento exponencial do mercado de ativos digitais, e engana-se quem pensa que ele se resume a comprar criptomoedas. O mercado oferece um leque enorme de possibilidades para os investidores, incluindo a renda fixa digital.

Renda fixa digital

A renda fixa digital é muito semelhante ao que ocorre no mercado tradicional quando o investidor adquire um título de dívida e recebe o pagamento no futuro com juros. Entretanto, a compra do título é realizada através de tokens, que são registrados em blockchain.

Os tokens são lastreados em ativos reais, ou seja, para a mesma valoração do ativo digital, há um ativo real de valor equivalente que garantirá o seu pagamento, conferindo ao investidor um retorno previsível. Veja alguns exemplos de ativos:

– Cotas de consórcio

Neste formato, uma empresa adquire cotas de consórcio contempladas e, a partir daí, cria tokens para essas parcelas já contempladas, as quais têm o prazo de 180 dias para quitação.

– Precatórios

Os precatórios são títulos de dívida que se originam do resultado de ações judiciais contra o poder público, ou seja, prefeituras, governos estaduais ou federal.

Quando o poder público é condenado ao pagamento, emite títulos da dívida para serem pagos em tempo definido e com o valor ajustado pela inflação. A tokenização desses títulos permite ao investidor adquirir tokens lastreados nesses títulos, aproveitando assim os juros que são pagos.

– Fluxos de pagamentos ou recebíveis

Os tokens de recebíveis são lastreados em um ou mais fluxos de pagamentos, sendo que os pagamentos podem ser realizados de 30 a 45 dias.

– Contratos de energia

Esses tokens são lastreados em contratos para a comercialização de energia elétrica, com volume e preço pré-definidos. Eles representam a antecipação dos recebíveis da comercializadora de energia, permitindo que possam investir em projetos de expansão.

Rentabilidade da renda fixa digital

Nos investimentos em renda fixa, seja no mercado digital ou mesmo no mercado tradicional, a rentabilidade é classificada de duas maneiras: retorno prefixado e retorno pós-fixado. Quando o retorno do token é prefixado, significa que o investidor sabe, no momento da aquisição do ativo, qual a rentabilidade exata até o seu vencimento, independente de quaisquer outros fatores.

Já quando o token tem retorno pós-fixado, sua rentabilidade estará atrelada a algum índice econômico, como a Selic, por exemplo. Em linhas gerais, se o índice variar, a rentabilidade será alterada por essa variação, seja para cima ou para baixo.

Vale a pena investir?

A renda fixa digital é um excelente investimento para quem busca bons retornos, superando a poupança e a inflação, mas que também não abre mão da segurança e previsibilidade. Em geral, é uma ótima opção tanto para diversificação de carteira quanto para reserva e proteção de patrimônio.

