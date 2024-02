Regional do Sudeste do Pará conscientiza sobre o combate às drogas e alcoolismo

Hospital Regional em Marabá realizou palestras educativas de Comabate ao Alcool e Drogas. (Foto:Divulgação)

Ação integra o projeto ‘Saúde em Foco’ que atua na disseminação de informações sobre saúde e o bem-estar

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), realizou palestras educativas, na quarta-feira (21), em Marabá, em alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo lembrado essa semana (20). A iniciativa sensibilizou pacientes e colaboradores sobre os perigos associados ao consumo das substâncias, que podem causar danos significativos à saúde física e mental.

O diretor executivo da instituição, Flávio Marconsini, ressaltou que a iniciativa integra o projeto da unidade “Saúde em Foco”, que visa divulgar informações sobre saúde e bem-estar para a sociedade. “O consumo de drogas e álcool representa um grave problema de saúde pública, afetando milhares de pessoas em nosso país. É fundamental realizarmos ações de conscientização para combater essa questão”, explicou.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 4% da população adulta brasileira, 6 milhões de pessoas abusam do álcool no país, e em média, 6% dos brasileiros fazem uso de algum tipo de droga, sendo dependente químico. Essa porcentagem caracteriza mais de 12 milhões de pessoas.

Renata Costa, referenciada para consulta ortopédica no hospital, destacou a importância das ações de conscientização, enfatizando que o acesso a informação e fundamental na prevenção. “A palestra educativa foi esclarecedora e me fez refletir sobre os perigos do uso de drogas e álcool. Agora, tenho mais consciência dos riscos e sei como posso me proteger e ajudar outras pessoas que estão passando por esse problema”, destacou.

Alan Ferreira, diretor assistencial do hospital, explicou que a iniciativa reforçar o compromisso da unidade do Governo do Pará em promover a saúde integral da população, não apenas tratando doenças, mas também investindo em ações preventivas e educativas. “Nossa missão vai além do atendimento clínico. Queremos contribuir para a construção de uma comunidade mais saudável e consciente dos seus hábitos de vida, pois a prevenção é sempre o melhor caminho”, enfatizou.

Sensibilização

Na ação do Hospital Regional em Marabá, a equipe multiprofissional percorreu corredores e unidades de internação, disseminando informações sobre os cuidados e consequências do uso indiscriminado de álcool, fármacos e drogas psicoativas.

Maycon Silva, psicólogo da instituição, enfatizou nas palestras os sintomas graves associados ao abuso de álcool e drogas, os quais abrangem mudanças comportamentais, como isolamento social, irritabilidade e flutuações de humor, além de manifestações físicas, como deterioração da saúde, perda de peso, dificuldades cognitivas, entre outros.

“O uso dessas substâncias levam também a danos ao fígado, ao sistema cardiovascular, sistema nervoso central, além de aumentar o risco de acidentes e comportamentos de risco. É crucial buscar apoio especializado para superar a dependência e retomar o controle da vida”, explicou o psicólogo.

O profissional ainda ressaltou que o apoio familiar desempenha um papel fundamental na jornada de recuperação contra o álcool e as drogas. “O suporte emocional e prático dos familiares oferecem um alicerce sólido para aqueles que lutam contra a dependência, proporcionando incentivo e compreensão durante todo o processo de reabilitação”, destacou.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento gratuito nos municípios às pessoas que sofrem com o alcoolismo ou dependência química, por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que integram uma rede de atendimento especializada.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará e é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de um milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Fonte: Ascom Hospital Regional Marabá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/02/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...