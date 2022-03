Renda Pará: veja quem pode receber o pagamento hoje, sexta-feira (04/03)

O auxílio é voltado para pessoas que foram afetadas economicamente pela pandemia da covid-19 (Foto:Reprodução)

Os beneficiários que podem receber o programa Renda Pará e perderam a data de saque podem consultar o novo calendário

Nesta sexta-feira (04/03) irá continuar o pagamento do programa “Renda Pará”, da Secretaria de Estado e Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), voltado para as pessoas que foram afetadas economicamente pela pandemia da covid-19, e perderam a data regular do calendário para sacar o dinheiro. Quem foi aprovado para receber o benefício deve procurar uma agência e fazer o saque do dinheiro na nova data divulgada. Veja o calendário para a quem perdeu a data da chamada regular do Renda Pará:

Qual é o valor do benefício ‘Renda Pará’?

O valor pago, em taxa única, é de R$100.

Onde posso receber o pagamento?

O benefício está sendo pago nas agências Banpará.

Qual a documentação necessária para sacar os R$ 100?

Para o saque do Renda Pará, será necessário apresentar o comprovante de imunização contra a covid-19.

Confira o novo calendário de pagamento do Renda Pará

Nesta sexta-feira (04/03), receberão os que nasceram em março e abril, e perderam a data do saque regular. Confira o novo calendário completo:

Data de pagamento = MÊS de aniversário

3 de março – Janeiro e Fevereiro

4 de março – Março e Abril

7 de março – Maio e Junho

8 de março – Julho e Agosto

9 de março – Setembro e Outubro

10 de Março – Novembro e Dezembro

Jornal Folha do Progresso em 04/03/2022/08:48:54

