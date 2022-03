Com frangaço de goleiro, Inter é derrotado pelo Globo e cai na primeira fase da Copa do Brasil

Assim como o rival Grêmio, o Internacional está eliminado da Copa do Brasil logo na primeira fase. Nesta quinta-feira, a equipe visitou o Globo, no Rio Grande do Norte, e, com frango gigantesco do goleiro Daniel, foi derrotado por 2 a 0.

O primeiro gol veio em cobrança de falta de Fernando Ceará, no segundo tempo. Mesmo com a bola fraca e rasteira, Daniel aceitou de forma bisonha. O Globo ainda mataria a partida em contra-ataque finalizado por Rômulo, já nos minutos finais.

Agora, a equipe potiguar terá pela frente, na segunda fase, o Brasiliense, que eliminou o Humaitá na primeira etapa.

Eliminado, o Inter volta a focar no Campeonato Gaúcho. Seu próximo jogo será frente o Aimoré, em casa, às 18h15 (de Brasília), pela 11ª rodada do estadual. Já o Globo tem compromisso pela Copa do Nordeste. Também no domingo, mas às 18h30, a equipe encara o Sousa, fora de casa.

O jogo – O primeiro tempo foi sonolento de poucas chances de gols. Com apenas duas finalizações para cada lado, a etapa se desenhou com o Globo se fechando na defesa e explorando contra-ataques, enquanto o Inter tinha a bola e, sem sucesso, tentava achar espaço entre a marcação adversária.

Porém, na segunda etapa, logo aos 10 minutos, o Globo aprontou para cima dos gaúchos. Fernando Ceará bateu falta da entrada da área e a bola veio fraca, rasteira. O goleiro Daniel já tinha se posicionado para só encaixar. Porém, a bola quicou, e o arqueiro deixou passar entre suas mãos e suas pernas. Falha enorme.

Após o gol, Alexander Medina agiu e vez três alterações simultâneas em sua equipe. Porém, a mexida não fez o efeito desejado. O jogo passou a ser mais faltoso, cenário muito favorável ao Globo.

As coisas não davam certo, e o time colorado parecia tenso. O Globo era melhor na partida e, em contra-ataques rápidos, levava muito perigo à meta colorada. Na reta final da segunda etapa, porém, o Inter voltou a controlar a posse de bola, mas os erros de passe custavam caro.

Após inúmeros contra-ataques, o Globo finalmente conseguiu ser mortal. A equipe recuperou a bola em sua grande área e Hiltinho, camisa 10, puxou contragolpe e mandou ótima bola rasteira para Rômulo, de cara para o gol, balançar as redes.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

