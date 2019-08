Mulher morre após tombar carreta em rodovia de Mato Grosso

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: divulgação)17/08/2019 15:55 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com o tombamento, a carga de milho acabou se espalhando pela rodovia, que ficou interditada por algumas horas. Neste momento, não há interdição no tráfego.

O corpo da vítima foi retirado por uma funerária de Sinop. A identidade da motorista ainda está sendo confirmada. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi até o local e deve emitir um laudo apontando as causas do acidente.

A mulher dirigia a carreta, no momento em que houve o tombamento. Na cabine também estava um homem, que não ficou ferido. Ele relatou, no local, que estava dormindo quando ocorreu o acidente e que, por este motivo, não sabe dizer o que aconteceu.

Mulher morre após tombar carreta na rodovia Sinop-Santa Carmem Uma mulher morreu, no início da tarde, em um acidente, na rodovia MT-140, que liga Sinop à Santa Carmem. De acordo com um policial militar, o tombamento da carreta Volvo FH azul, placas de Paramirim (BA), ocorreu nas proximidades do rio Azul, a cerca de cinco quilômetros de Santa Carmem.

