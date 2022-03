PRF registra 225% de aumento em flagrantes de álcool e direção no país

O excesso de velocidade, consumo de álcool e a falta de equipamentos de segurança são as condutas que mais provocam o risco de acidentes (Foto:Divulgação / PRF)

No Pará, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 38 pessoas, das quais cinco foram por embriaguez ao volante

Os casos de embriaguez ao volante em rodovias federais aumentaram 225% no Carnaval 2022, na comparação com o ano de 2021. O dado nacional é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado na tarde desta quinta-feira (3), referente ao período de 25 de fevereiro e 2 de março. No Pará, a PRF realizou 2.511 testes de alcoolemia, flagrando 75 motoristas dirigindo sob influência de álcool. (As informações são do O Liberal).

A Operação Carnaval 2022 realizada nas rodovias federais do país tem números expressivos, se comparados com os do ano passado. Neste carnaval, os autos de infração nas estradas somaram 2.551, informou a Polícia Rodoviária Federal.

Ocorrências no Pará

No Pará, a PRF encerrou a operação às 23h59 desta quarta-feira (2), com o registro de 18 acidentes, quatro deles considerados graves. Dessas ocorrências, uma pessoa morreu. De acordo com a corporação, foram fiscalizados 4.992 veículos e 6.143 pessoas, um aumento de mais de 200% em relação ao ano de 2021.

A PRF informou que foram feitos 2.511 testes de alcoolemia, com um total de 72 autuações. As outras infrações mais observadas foram a não utilização do capacete, do cinto de segurança e ultrapassagens indevidas – com totais de 141, 111 e 171 autuações, respectivamente.

No combate à criminalidade, 38 pessoas foram detidas. Dessas, cinco por alcoolemia. Durante a operação, nove veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados. A PRF também apreendeu duas armas de fogo e cerca de 80 munições.

Segundo a corporação, a atuação da PRF foca na prevenção das condutas que mais provocam o risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeiras para o transporte de crianças).

Balanço de autuações

No balanço geral, foram registradas 77.832 autuações, o que significa um crescimento de 8% na comparação com o ano passado. Do total de 77.832 autuações, 10.921 foram por ultrapassagens indevidas e 8.296 por condutores e passageiros flagrados sem o cinto de segurança, um aumento de 14% e 6%, respectivamente, em relação a 2021.

Em todo o Brasil, a operação envolveu 16,8 mil policiais, que fiscalizaram 165.319 pessoas e 132.931 veículos. Segundo a PRF, o crescimento do número de infrações neste ano levou ao aumento de 16% em acidentes graves, com mais 6% de feridos e 18% mais mortes em relação às ocorrências de 2021.

Apreensões de drogas

Os rodoviários federais apreenderam 437 quilos de cocaína (aumento de 164%), fizeram 1.092 prisões (aumento de 26%) e recuperaram 201 veículos (18%). Todos os dados são comparados às apreensões realizadas no ano passado.

Jornal Folha do Progresso em 04/03/2022/08:55:07

