Renda Pará: veja quem pode receber o pagamento hoje, terça-feira (25/01)

Uma das exigências para o saque do benefício é a comprovação da imunização contra a Covid-19. O beneficiário pode receber o pagamento em qualquer agência bancária do Banpará

Data do recebimento – Data do aniversário

O auxílio teve início em outubro de 2020, quando 720 mil pessoas foram beneficiadas, representando um investimento de R$ 72 milhões. A ação garantiu um reforço financeiro de R$ 100, pago em cota única, aos paraenses cadastrados no Bolsa Família (novo Auxílio Brasil) atingidos social e economicamente pela crise da pandemia. Confira o calendário de pagamento do Renda Pará

Após paralisação por três dias, o programa Renda Pará foi retomado no sábado (15/01). Hoje, terça-feira (25/01), os pagamentos irão para quem nasceu de 11 a 20 de setembro. As informações são do O Liberal

