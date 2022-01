Itaituba: Homem é detido após ferir ex-mulher e atear fogo em sua moto

(Foto:Reprodução) – Um homem identificado por MARCELO SILVA LIMA, de 33 anos, natural de Itaituba, foi preso na manhã deste domingo, 23/01/22, por volta das 11h30min, na 24ª Rua do Bairro Piracanã.

Marcelo, foi denunciado após ferir sua ex- companheira com um canivete, atear fogo na moto da mesma, uma Pop-100 de cor preta, e na casa. Ele chegou a se trancar na casa da frente e cortou a mangueira da botija de gás, mas foi contido pelos militares. As informações são do BLOG DO JUNIOR RIBEIRO

Uma guarnição da Policia Militar do serviço ordinário, comandada pelo SGT.PM – JOELSON, chegou rapidamente ao local, a GU recebeu apoio dos militares do Grupo Tático Operacional – GTO. Em seguida militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local controlaram o princípio de incêndio na residência. Marcelo, foi detido pela Policia Militar e levado para a delegacia de Polícia Civil de Itaituba para os devidos procedimentos legais.

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2022/08:52:26

