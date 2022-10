Renovação da CNH vencida em outubro de 2021 vai até próximo dia 31 no Pará; veja passo a passo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Prazos de vencimento da CNH no Pará Vencimento Prazo para renovação Outubro/2021 até 31 de outubro de 2022 Novembro/2021 Até 30 de novembro de 2022 Dezembro/2021 Até 31 de dezembro de 2022 Janeiro/2021 Até 31 de dezembro de 2022 (Com informações do g1 Pará — Belém).

O Detran esclarece que não haverá prorrogação de prazo e que a multa gravíssima para quem dirigir com a CNH vencida é de R$ 293,40, além de retenção do veículo.

É necessário acessar o site detran.pa.gov.br e, na aba “serviços de habilitação”, fazer o agendamento para o atendimento de balcão para um dos postos de atendimento. Ainda no site o condutor poderá emitir o boleto de renovação ou imprimir diretamente pelo site. Após o pagamento e o aguardo da compensação, que pode ser de até 72 horas úteis, o condutor pode acessar novamente o site para o agendamento de biometria. Em seguida, vem o agendamento de exame médico e psicotécnico, quando houver, aguardando a CNH no endereço de cadastro.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que os motoristas devem ficar atentos ao prazo, que segue cronograma da Deliberação 251 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), estabelecendo prazos para renovação das CNHs vencidas em outubro de 2021.

Termina, no próximo dia 31 de outubro, o prazo para que condutores renovem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida durante o período da pandemia no Pará.

