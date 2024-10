Polícia Federal realiza operação contra a pornografia infantojuvenil em Vitória do Xingu (PA)

(Foto: Divulgação/PF) – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça feira (29 de outubro), a operação Inocência Preservada.

A ação teve um alvo na cidade de Vitória do Xingu que era suspeito de armazenar e compartilhar material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes. Oito policiais participaram da operação e realizaram busca no endereço do investigado. Celulares e Notebooks foram apreendidos e serão analisados para fundamentar as investigações.

A comunidade internacional tem se mobilizado cada vez mais no combate aos crimes de abuso infantojuvenil, reconhecendo a gravidade dessa violação dos direitos humanos. Organizações como a ONU e a Interpol promovem campanhas e conferências para conscientizar e unir esforços entre os países

No Brasil, a Polícia Federal desempenha um papel crucial nessa luta, realizando operações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Com investigações rigorosas e parcerias com instituições locais e internacionais, a PF busca desarticular redes de pedofilia e garantir a proteção das vítimas. A atuação da Polícia Federal não só fortalece a resposta do Estado, mas também reflete o comprometimento do país com as diretrizes globais de proteção à infância. Assim, a colaboração entre nações e instituições é fundamental para erradicar esses crimes e promover um futuro mais seguro para as crianças.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2024/16:37:17

