Repórter e pré-candidato a prefeito é morto a tiros no litoral de SP

Um vídeo mostra o momento em que Thiago Rodrigues, repórter e pré-candidato a prefeito de Guarujá, no litoral de São Paulo, foi executado a tiros na madrugada desta quinta-feira (28), durante uma festa na cidade. Nas imagens, é possível ver que a vítima tentou fugir do assassino, correndo pela rua mesmo após ser baleada, mas caiu na calçada e foi novamente alvejada.

As imagens, obtidas pelo repórter Matheus Croce, da TV Tribuna, emissora afiliada à Rede Globo, mostram o crime que aconteceu na Rua Caraguatatuba, no bairro Paecara. Após ser baleado, Thiago correu em direção à Rua Solemar, mas caiu durante o trajeto e o atirador foi até ele para atirar mais vezes. O criminoso fugiu em direção à Rua Luís Gama. Ele vestia uma máscara branca, um boné, camiseta e calça.

Segundo boletim de ocorrência, o corpo do pré-candidato apresentava nove ferimentos de bala. Ele foi atingido no tórax e costas, além da perna e braço direito. No local do crime, foram localizados 13 estojos de munição calibre 9mm e dois projéteis deflagrados.

Denúncias

Jornalista independente, ele participou da denúncia sobre irregularidades na área de saúde antes da ‘Operação Nácar’, que apura um esquema de desvio de dinheiro na rede pública de saúde. O prefeito de Guarujá Válter Suman (PSDB) e o secretário de Educação, Marcelo Nicolau, chegaram a ser presos nas investigações.

Em publicações nas redes sociais, Thiago citava nomes de diversos políticos e empresas para denunciar irregularidades relacionadas ao transporte público, saúde, política, entre outros setores. Em determinadas ocasiões, o repórter chegou a relatar casos no Ministério Público (MP) e foi até a Polícia Federal (PF).

Thiago criou o próprio canal e seguiu acompanhando a gestão da cidade com a eleição de Válter Suman. Por isso, ficou conhecido no município e passou a receber pedidos de ajuda de moradores.

“É preciso enxugar a máquina pública e cortar gastos desnecessários para investir em obras que irão melhorar a vida das pessoas, é preciso cortar regalias e diminuir os cargos comissionados. É preciso acabar com as terceirizações e o cartel de empresas que se instalaram em Guarujá para ganhar o dinheiro público”, escreveu.

Pré-candidato

Ao anunciar a pré-candidatura, neste ano, o empresário usou as redes sociais para falar sobre a própria trajetória. Segundo ele, a atuação na oposição à prefeitura começou na gestão da ex-prefeita Maria Antonieta de Brito.

“Mostrava para população tudo que os governantes da nossa cidade faziam e queriam esconder do povo, estava todas as terças acompanhado as sessões de vereadores e divulgando os projetos”, dizia o texto publicado em suas redes sociais, para divulgação da campanha política.

Entenda o caso

Segundo o boletim de ocorrência, Thiago estava em uma festa quando foi chamado para ir até a rua. Ele deixou a casa de eventos acompanhado de um amigo, ainda não identificado. Assim que chegou na via, um ciclista se aproximou dele e efetuou disparos.

O jornalista correu em direção à Rua Solemar, mas caiu durante o trajeto e o atirador foi até ele para atirar mais vezes. Em seguida, o criminoso fugiu em direção à Rua Luís Gama. Ele vestia uma máscara branca, um boné, camiseta e calça.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Thiago tinha nove ferimentos de bala. O carro dele foi encontrado com um pneu esvaziado.

