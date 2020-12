Adolescente de 16 anos morre afogado em cachoeira durante passeio com a família em MT

Por G1 MT 25/12/2020 18h49 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo do adolescente às margens do rio, coberto por um lençol.

Segundo a polícia, uma pessoa estava perto do local e escutou o pedido de socorro dos familiares do adolescente. Eles disseram que o menino havia afundado na água e não conseguiu retornar à superfície.

Um adolescente morreu afogado na manhã desta sexta-feira (25) na cachoeira Bom Jesus – distrito de São Lourenço de Fátima, no município de Juscimeira. De acordo com a Polícia Civil, Wikton Rafael Pereira Moura, de 16 anos, estava no local acompanhado da família dele.

