Natura lança projeto para formar mais de 3000 jovens de todo o Brasil na área de tecnologia

Curso gratuito tem foco na formação dos filhos e filhas das Consultoras de Beleza Natura e Avon

Com foco em promover o desenvolvimento da sua rede de Consultoras e Consultores de Beleza e seus familiares, a Natura lançou o “Programando meu Futuro”, projeto em parceria com a startup New School que tem como objetivo, por meio da capacitação na área tecnológica, gerar oportunidade de emprego para os filhos e filhas das consultoras de todo país.

“Temos em nosso DNA o desafio de transformar problemas socioambientais em oportunidades para o nosso negócio e nossa rede de afeto. Com o Programando Meu Futuro seguimos a trilha para encontrarmos soluções que melhorem a vida das famílias de nossas Consultoras de Beleza, ao apostar na formação de jovens em uma das áreas que mais tem demandado, a tecnologia. E, mais do que isso, proporcionar que a Natura e a Avon sejam a porta de entrada desses jovens no mercado de trabalho.” explica Agenor Leão, vice-presidente de Negócios Brasil Natura e Avon.

A primeira turma do Programando Meu Futuro teve mais de 13 mil inscritos e contemplou 3.200 pessoas, que em sua maioria se autodeclaram pretas ou pardas, têm entre 18 e 25 anos e são de diversas regiões do país. De forma on-line, as aulas tiveram início no fim de outubro e o curso todo terá duração de aproximadamente três meses. Com linguagem descomplicada e vocabulário jovem, a iniciativa visa aproximar o aprendizado de tecnologia da realidade dos estudantes e deve abordar disciplinas como: empreendedorismo, resiliência e introdução de soluções tecnológicas.

“O curso é gratuito, com certificação, 100% online e os estudantes que mais se destacarem ainda poderão se formar já com uma oportunidade de emprego. Desta forma, além de estimular a formação, possibilitamos o desenvolvimento da renda familiar da Consultora de Beleza”, conclui Agenor Leão.

A jovem Sarah Almeda de 18 anos é a primeira da família a se inscrever em um curso de tecnologia e para a consultora Silmária de Almeda, mãe de Sarah, essa é uma grande oportunidade: “Estamos com uma expectativa grande nesse projeto. Tenho certeza de que fará diferença na vida dela e de outros jovens também”, comenta.

Além de filhos e filhas de Consultoras de Beleza Natura e Avon, foram ofertadas mais de 300 vagas para familiares de colaboradores das marcas. Acreditar no potencial das pessoas é um dos compromissos sociais da Natura, que aposta que a tecnologia é uma potente via de geração de oportunidades para ingresso no mercado de trabalho e impacto positivo socioeconômico para milhares de jovens, que acabam tendo pouco acesso a oportunidades como essa.

New School

New School é uma startup de educação que nasceu dentro da favela. Tem como objetivo dar acesso à educação de qualidade utilizando a linguagem da “quebrada” para os jovens da periferia do Brasil. Os conteúdos disponíveis no APP, abordam temas para desenvolvimento para vida, como: preconceito, ansiedade, ciclo da pobreza, entre outros, porém, tem como foco principal o desenvolvimento do jovem em educação tecnológica, potencializando as habilidades e qualificando os jovens para futuras oportunidades de trabalho.

Sobre a Natura

Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira de higiene e cosmética. Conta com 2 milhões de consultoras na América Latina, sendo líder no setor de venda direta no Brasil. Faz parte de Natura &Co, resultado da combinação entre as marcas Avon, Natura e The Body Shop. A Natura foi a primeira companhia de capital aberto a receber a certificação de empresa B no mundo, em dezembro de 2014, o que reforça sua atuação transparente e sustentável nos aspectos social, ambiental e econômico. É também a primeira empresa brasileira a conquistar o selo “The Leaping Bunny”, concedido pela organização de proteção animal Cruelty Free International, em 2018, que atesta o compromisso da empresa com a não realização de testes em animais de seus produtos ou ingredientes. Com operações na Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, França, México, Peru e Malásia, os produtos da marca Natura podem ser adquiridos com as Consultoras, por meio do e-commerce, app Natura, nas lojas próprias ou nas franquias “Aqui tem Natura”. Para mais informações, visite www.natura.com.br ou acesse os perfis da empresa nas redes sociais: LinkedIn, Facebook e Instagram.

