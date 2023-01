Republicanos perdem 11ª eleição para presidente da Câmara

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/01/2023/06:34:26 a informação é do portal Poder360

Segundo a legislação, 218 votos são precisos para que um novo líder vença a disputa. É possível que um presidente seja eleito com menos de 218 votos se nem todos os deputados compareceram ou se algum votar “present” (presente, em tradução livre) que equivale a uma abstenção. A democrata Nancy Pelosi, por exemplo, venceu com 215 votos.

O republicano Kevin Hern foi nomeado para disputar a liderança da Casa Baixa na 8ª rodada. Recebeu 2 votos. Donalds perdeu 2 e terminou com 17. McCarthy e Jeffries permaneceram com a mesma quantidade de votos. Novamente, um deputado votou em Trump e outro se absteve.

Na 7ª rodada, McCarthy recebeu 201 votos. Seu maior adversário, o democrata Hakeem Jeffries, recebeu 212 votos. O republicano Byron Donalds ficou com 19. Um deputado votou no ex-presidente Donald Trump e outro se absteve.

A lei dos EUA determina que as votações continuem até que seja escolhido um presidente. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlada por maioria republicana depois das eleições de meio de mandato, continua sem um presidente. Nesta 5ª feira (5.jan.2023), o líder do Partido Republicano, Kevin McCarthy, não conseguiu o apoio suficiente para ser eleito em 5 votações.

