Restos mortais de jovem são encontrados em cova rasa em Marabá

No crânio da vítima, uma marca que aparenta ser de um disparo de arma de fogo foi encontrada. No entanto, apenas a perícia irá revelar a origem desse suposto ferimento. (Foto:Reprodução / Correio de Carajás).

A Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil, investiga o caso. A vítima estava desaparecida desde o dia 5 deste mês

Os restos mortais de Jackson Batista Alves, de 23 anos, foram encontrados na tarde desta terça-feira (12), em uma cova rasa na área de mata localizada atrás de um residencial de Marabá, município no sudeste do Pará. Ele estava desaparecido desde o dia 5 de setembro. No crânio da vítima, uma marca que aparenta ser de um disparo de arma de fogo foi encontrada.

No entanto, apenas a perícia irá revelar a origem desse suposto ferimento. A Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil, investiga o caso. As informações são do Correio de Carajás.

O corpo de Rafael Pimentel de Sousa foi encontrado em uma chácara localizada na Folha 6, Núcleo Nova Marabá, por volta das 18 horas de segunda-feira (4). De acordo com informações da polícia, ele estava com as mãos amarradas e havia sinais de violência nas costas e na cabeça da vítima

Homem que respondia processo por estupro é encontro morto em Marabá

A procura por Jackson começou depois que a esposa dele, Edinalva da Conceição Alves, foi informada de que o corpo do marido estaria naquela região. Por volta das 15 horas, o cadáver em avançado estado de decomposição foi localizado. Ainda pela manhã, a Polícia Militar foi acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros em buscas pelo cadáver do jovem.

O corpo de Jackson foi removido pela Polícia Científica e vai passar por exame de necropsia, para determinar a causa da morte. De acordo com a Polícia Civil, familiares informaram que Jackson era usuário de drogas. Já para a Polícia Militar, moradores da região que acompanharam as buscas relataram que ele teria envolvimento com tráfico de drogas.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/09/2023/11:05:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...