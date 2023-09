Adolescente indígena é estuprada e acusado tenta matá-la afogada em lama na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa

Vítima foi socorrida e segue internada em estado grave — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Cláudio Roberto da Silva Ferreira, de 43 anos, foi preso em flagrante quando tentava fugir pelo Oceano Atlântico nesta quarta-feira (13). Menina está internada em Oiapoque e corre risco de vida.

Uma menina indígena de 15 anos foi jogada numa área de pântano, estuprada e quase morreu afogada na lama, no município de Oiapoque, no extremo norte do Brasil, nesta quarta-feira (13). O acusado foi identificado como Cláudio Roberto da Silva Ferreira, de 43 anos. Ele foi preso.

Vídeos de câmeras de segurança mostram a menina saindo da área onde foi violentada toda coberta de lama e passando mal. Imagens de outro ponto da cidade mostram o homem também coberto de lama lavando as pernas e pés.

O delegado Charles Corrêa, da Polícia Civil em Oiapoque, confirmou os vídeos e fotos do caso e deu detalhes da prisão.

“O sujeito agarrou a vítima, a jogou no pântano, estuprou e tentou matar a vítima após o estupro. Ele afogou a vítima e ela ingeriu muita lama. Fomos ao hospital, e 20 minutos após o ocorrido, ela estava vomitando muita lama. Retornamos agora à tarde, e ela está com uma infecção pulmonar confirmada. O médico disse que ela corre risco [de vida] sim”, descreveu o delegado.

O delegado informou que após tomar conhecimento sobre o fato, iniciou as investigações e a partir das imagens de câmeras de segurança foi possível identificar o autor, que já possuía outra passagem pela polícia por estupro no ano passado.

“Juntamente com a Polícia Militar, conseguimos identificar o autor conversando com o dono de um barco, que afirmou que esse sujeito, logo após o fato, entrou num barco de pesca e foi embora para pescar no oceano. A gente conseguiu mobilizar um barco”, disse o delegado.

Sobre o crime

O crime, segundo a Polícia Civil, aconteceu por volta das 7h40 da manhã, numa área de ponte de Oiapoque. Após o crime, o autor teria entrado em uma embarcação de pesca e tentava fugir em direção ao Oceano Atlântico, pela costa amapaense.

Após a identificação do acusado por imagens de câmeras de segurança as polícias Militar e Civil iniciaram as buscas e conseguiram fazer a prisão.

“Após 6 horas de diligências e perseguição conseguimos interceptar o autor próximo ao Oceano. Fomos em uma voadeira emprestada. Conseguimos combustível, de forma rápida, um piloto, e seguimos. Próximo ao oceano conseguimos interceptar o barco e prender o sujeito”, acrescentou Chales Corrêa.

Fonte:Rafael Aleixo e Núbia Pacheco, g1 AP — Macapá/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/09/2023/16:10:11

