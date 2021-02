Resultado do Fies é divulgado após atraso do MEC

Resultados do Fies foram divulgados com atraso — Foto: Divulgação

Lista de aprovados deveria ter sido publicada na terça-feira (2). Programa concede financiamento de mensalidades em universidades privadas.

Os resultados do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021 foram divulgados nesta quarta-feira (3), no site do programa. Nas redes sociais, candidatos se queixaram do atraso do Ministério da Educação (MEC) — pelo cronograma, a lista de convocação deveria ter sido publicada na terça (2).

O G1 questionou a pasta sobre o motivo do descumprimento do prazo, mas não recebeu resposta até a última atualização da reportagem.

Para garantir o benefício, os candidatos pré-aprovados deverão complementar sua inscrição entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2021.

Programa de financiamento

O Fies concede aos candidatos um financiamento das mensalidades de instituições privadas de ensino.

Neste ano, por causa do adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, o programa utilizou as notas das edições da prova de 2010 a 2019 ao selecionar os participantes.

Segundo o MEC, serão disponibilizados R$ 500 milhões para os financiamentos no primeiro semestre.

Funcionamento do Fies

Atualmente, o Fies tem duas categorias:

a primeira oferece vagas com juro zero para estudantes com renda mensal familiar de um a três salários mínimos;

a segunda, chamada P-Fies, é operada por bancos privados, tem juros variáveis e é direcionada a alunos com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

