Família busca arrecadar R$ 200 mil para cirurgia de reconstrução do esôfago de criança em Mirassol D’Oeste MT

A mãe do Mateus Amancio Maragon, de 2 anos, Silvana Amâncio dos Santos, que é moradora de Mirassol D’Oeste (295 quilômetros de Cuiabá) está fazendo uma campanha para arrecadar recursos e conseguir pagar a cirurgia.

Ele nasceu com atresia de esôfago e fístula traqueoesofágica e já passou um procedimento assim que nasceu. Por conta disso, acabou pegando uma infecção hospitalar, pneumonia nos dois pulmões, teve insuficiência renal, sofreu parada cardíaca, e devido à falta de oxigenação no cérebro ele perdeu a visão.

Agora, A família está vendendo uma rifa para tentar juntar R$ 200 para reconstrução do esôfago dele. “O Mateus se alimenta pela barriga e está com a reconstrução [esôfago] marcada pelo SUS, mas até agora não saiu. Para fazer particular precisamos de R$ 200 mil e não temos essa quantia”, disse Santos

Ela explicou ainda que Mateus usa uma fita “adesiva especial, leite especial, fralda, então tudo que as pessoas quiserem doar será de grande ajuda. Estamos vendendo uma rifa que as pessoas podem comprar e o dinheiro é para ajudar a custear a cirurgia.

A médica nos disse que o Mateus vai precisar de cuidados o resto da vida, então o que pudermos fazer para melhorar a vida dele, faremos”.

Mateus não anda, não fala, precisa de neurocirurgião, fisioterapeuta, pediatra, nutricionista e fará tratamento pelo resto da vida, de acordo com Silvana.

“Não temos condições, somos pessoas simples, que não passa fome, mas que vive lutando. A gente gasta com passagem, tira de onde não tem. Contamos com ajuda de muita gente e nunca nos esquecemos do que Mateus já conseguiu e consegue diariamente por conta dessas pessoas”.

Os interessados em ajudar podem entra em contato pelo WhatsApp através do (65) 8417-3868. Além disso, as doações podem ser feitas na conta poupança do Sicredi 12539-5, agência 0805.

