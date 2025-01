Haras em Manaus registra 9 mortes e doenças graves em cavalos por suspeita de intoxicação

Foto: Reprodução | Mortes podem ter sido provocadas por intoxicação.

Já chega a nove o número de cavalos mortos no Haras Nilton Lins, em Manaus. As primeiras mortes foram registradas no sábado (4/1), quando três óbitos foram registrados. Nesse domingo mais seis cavalos morreram, sendo que outros animais permanecem em estado grave. A suspeita é que os óbitos tenham sido provocados por intoxicação alimentar

No sábado, o haras foi interditado pela Universidade Nilton Lins, responsável pela administração do espaço. Medidas preventivas foram adotadas, incluindo intensificação do atendimento veterinário e substituição da ração.

A Agência de Defesa Agropecuária (Adaf) iniciou uma apuração para identificar a origem da contaminação, realizando coletas de feno e exames laboratoriais, cujos resultados deverão ser divulgado nos próximos dias.

Há indícios de que a causa das mortes seja botulismo, e o caso está sob investigação pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).O botulismo, doença provocada por uma toxina bacteriana, pode causar insuficiência respiratória e morte rápida. Mesmo com o uso de soro no tratamento, as chances de sobrevivência são limitadas.

A universidade informou, através de nota, que o haras está sendo monitorado 24 horas por uma equipe de veterinários. A Adaf também enviou técnicos ao local para aprofundar as investigações e determinar as causas da intoxicação.

Os proprietários dos cavalos cobram explicações detalhadas sobre as mortes e questionam os procedimentos adotados para o sepultamento dos animais.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/13:05:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...