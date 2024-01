Candidato é preso em flagrante com ‘câmera menor que botão’ e ponto eletrônico em prova do Detran-RN

Segundo o Detran, o homem usava a câmera na roupa pra filmar a prova e o ponto para ouvir as orientações. Caso aconteceu nesta segunda-feira (22) em Natal.

Um homem de 29 anos foi flagrado usando uma microcâmera e um ponto eletrônico durante a prova teórica do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN). O caso aconteceu na segunda-feira (22) em Natal, na Central do Cidadão da Zona Sul.

A Coordenadoria de Habilitação do Detran informou que já estava monitorando candidatos que reprovavam no teste teórico e depois eram aprovados. Alguns chegavam a passar na prova com até 100% de acerto.

“Verificamos que um candidato nesse perfil havia agendado e ficamos em observação. Foi o Detran que monitorou, identificou o candidato, acionou a Polícia Civil e Militar para fazer o flagrante. Foi passado o detector de metais e feita uma revista, na qual foram encontrados os materiais”, contou.

Homem tinha reprovado 3 vezes e pagou R$ 1 mil por esquema, diz delegado

Segundo o Detran, com o candidato foi encontrado uma microcâmera “menor que um botão”, que estava na camisa; um ponto eletrônico “menor que um caroço de feijão”; e um modem de internet, que estava preso ao tórax.

“Ele usava o ponto para ouvir as orientações, a câmera na roupa pra filmar a prova e o modem ficava preso por essa cinta bege por dentro da camisa”, explicou o órgão.

O candidato foi conduzido para a Central de Flagrantes, foi preso, passou pela audiência de custódia e deve responder pelo crime na Justiça.

“Estamos atentos e monitorando, e esperamos que esse caso sirva de exemplo para mostrar que é melhor estudar e ser aprovado, em vez de passar por esse tipo de constrangimento e ter que responder à Justiça”, destacou o Detran-RN.

Prova teórica

A prova teórica do Detran é requisito no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O exame possui 30 questões sobre o que foi estudado na autoescola e o candidato precisa acertar pelo menos 21 questões, que corresponde a 70% da prova, para ser aprovado.

Fonte: G1 com fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/13:51:31

