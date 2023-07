Resultados: UF SAGA – Ultimate Fighting São Geraldo11

(Fotos/Crédito Fotos: Lucas Carvalho Dias) – Foi realizado na última sexta-feira (14 de julho), no município de São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará, o Ultimate Fighting São Geraldo, evento Paraense de MMA, que realizou sua edição de número 11.

Com 7 combates de MMA todas elas profissionais , no “Main Event” da noite Geilson “Pipi” derrotou seu oponente Vinicius “Negão da Vila Nova” com uma finalização (arm-lock) aos 45 segundos do primeiro round , à luta foi válida pela categoria peso-leve (até 70kg ).

No “Co-main Event” da noite , Marcelo Leão derrotou Valtuíres “D8” “, por nocaute técnico no segundo round , em luta na categoria até 80kg. O evento foi realizado na Praia da Gaivota.

Confira abaixo os resultados completos do UF SAGA – Ultimate Fighting São Geraldo 11

UF SAGA: ULTIMATE FIGHT SÃO GERALDO 11

Data: 14 de Julho de 2023

Local : Praia da Gaivota

São Geraldo do Araguaia, Pará, Brasil

Resultados Oficiais

Luta Principal

*70kg – Geilson Pereira “PiPi” venceu Vinícius Nogueira “Negão da Vila Nova” por finalização (arm-lock) aos 45 segundos do 1R

*80kg – Marcelo Leão venceu Valtuíres “D8” por TKO aos 3m19s do 2R

*80kg – Gabriel “Superman” venceu Wiliam “Pisadinha” por finalização ( mata leão) aos 04m30s do 1R

*57kg – Bárbara Farias venceu Andreia “Terremoto” por finalização (chave de pé) aos 02m26s do 1R

*70kg – Wilton Miranda (São Geraldo-PA) X Felipe “Brabo” venceu Wilton Miranda por finalização ( triângulo) aos 04m25s do 1R

*61kg- Luiz Gustavo “chihuahua” venceu Carlos Alberto Costa “Peste Negra” por finalização ( americana) aos 02m28s do 1R

*66kg- Gabriel de Moraes Araújo venceu Patrick Kluivert por finalização ( mata leão ) aos 02m21s do 1R

Veja Galeria de fotos abaixo

Este slideshow necessita de JavaScript.

