Mais um suspeito de envolvimento nas mortes de ciganos em Santarém é preso em Magalhães Barata, Pará

A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (19). O suspeito foi identificado por Elvis Ventura dos Santos.

Mais um suspeito de envolvimento no triplo homicídio e duas tentativas de homicídio de uma família de ciganos ocorridos no dia 28 de dezembro, em uma residência no bairro Caranazal, em Santarém, oeste do Pará, foi preso nesta sexta-feira (19), no município paraenses Magalhães Barata.

A informação foi confirmada pelo superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb.

No dia 3 de janeiro de 2024, a Polícia Civil prendeu em Belém, o principal suspeito dos crimes. É o policial militar Erlon Max da Rocha Ferreira. Ele é lotado no Batalhão de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam) em Belém. Por ser policial militar, o suspeito seguirá preso em Belém, durante o curso das investigações e da fase processual.

Já esse segundo suspeito foi identificado por Elvis Ventura dos Santos e ele foi preso na zona rural do município, na casa de um familiar.

“Desde o início das investigações, identificamos dois executores principais. O primeiro foi preso no dia 3 de janeiro, e hoje, com o apoio da equipe do NAI, conseguimos capturar o segundo em Magalhães Barata”, destacou a delegada Raíssa Beleboni.

Ainda de acordo com o delegada Raíssa, há a informação que Erlon é sobrinho de Elvis. Esse segundo suspeito não tem ligação com a área de segurança pública, mas atuava no ramo de transporte.

“Sabemos ainda da existência de um terceiro envolvido pelas filmagens, indicado pela presença de um motorista. Ainda estamos apurando a quantidade de pessoas envolvidas no apoio, de outros municípios ou estados”, enfatizou a delegada.

O delegado Jamil Casseb destacou ainda que a operação foi bem organizada, envolvendo logística, apoio, execução e mandantes.

De acordo com a delegado Jamil Casseb, a resposta a esse crime que abalou a cidade foi possível graças ao comprometimento dos policiais, ao apoio do Estado e à integração das equipes. “Mesmo que a motivação do crime tenha vindo de fora, demos uma resposta à sociedade de Santarém”, ressaltou.

No dia do triplo homicídio, os criminosos entraram em uma residência, onde se identificaram como policiais civis e realizaram vários disparos de arma de fogo, atingindo cinco pessoas.

Devido a gravidade dos ferimentos, duas pessoas morreram ainda no local ( Ernizon Neres da Silva, Josafá Neres de Azevedo, 65 anos, e Mateus Souza da Conceição, de 16 anos). Já Antônio Josafá Aguiar Frota, 65 anos, morreu após dar entrada no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

