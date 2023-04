Pai é preso por estuprar e engravidar filha em estado vegetativo

(Foto: Policia Civil/ Divulgação) – Um homem de 52 anos foi preso, nesta terça-feira (11), suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, que vive em estado vegetativo, em Anápolis, a 55 km de Goiânia (GO).

De acordo com a delegada Isabella Joy, a jovem de 26 anos teve sequelas neurológicas causadas por paradas respiratórias que aconteceram quando ela teve Covid-19.

A Polícia Civil informou que o caso foi denunciado pela mãe da jovem ao descobrir que a filha estava grávida. Ela contou que a jovem começou a passar mal e, devido às suspeitas iniciais de pneumonia, precisou ser internada. Exames constataram que ela estava grávida de 10 semanas.

Ainda segundo a mulher, a jovem precisa de cuidados básicos que sempre requerem alguém por perto. Como os médicos atestaram a incapacidade da jovem de consentir um ato sexual, foi realizado um aborto legal.

Após a denúncia, a PC coletou materiais genéticos, que confirmaram que o próprio pai da menina a engravidou. No cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar contra o suspeito foi encontrada uma arma de fogo na casa dele.

O suspeito está preso e ficará à disposição do judiciário para as devidas medidas legais cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal. em 12/04/2023 14:50:48 com informações do O Liberal.

