Réveillon nos lagos em Matupá terá show nacional e queima de fogos

A prefeitura do município de Matupá (distante 360 KM de Novo Progresso) está divulgando nas redes socias a programação da festa da virada que terá Show nacional com a cantora sertaneja Lauana Prado será a principal atração do tradicional “réveillon” nos lagos, em Matupá.

Programação também contará com outras atrações, bem como queima de fogos de cerca de 15 minutos. “Teremos show regional com a banda Novo Thempo, e o artista Thiago Sampaio, sensação do Nortão, que é de Matupá”, Divulgou.

O Prefeito Bruno dos Santos Mena, divulgou para imprensa que neste ano a segurança será reforçada. “Estamos muito satisfeitos, esperamos um grande réveillon. Terá reforço da Polícia Militar, mais de 20 policiais vão vir de fora para atender, entre Rotam, apoio do Ciopaer, e também mais de 80 seguranças particulares”, ponderou.

Mena ainda reforçou sobre os cuidados em relação ao Coronavírus. “Sabemos que vai ter um grande público. Pedimos conscientização em questão da vacinação, fizemos esse trabalho nos últimos dias na cidade, temos bons índices de vacinação”.(A informação é do Só notícias)

Não há uma estimativa de público que deve acompanhar a virada no município, mas o gestor ponderou que os hotéis já estão praticamente lotados. Nos lagos, ainda será montada praça de alimentação e há opção para aluguel de barracas.

28/12/2021

