Basquete: Brasil bate Letônia e se classifica para Olimpíadas

(Fotos:Reprodução) – A seleção brasileira de basquete masculino, conquistou no domingo (7) a última vaga para as Olimpíadas de Paris 2024, durante uma etapa do Pré-Olímpico que estava acontecendo na Letônia. Para ir a Paris, os brasileiros precisaram derrotar os donos da casa em uma partida que foi realmente memorável, o Brasil ganhou da Letônia por 94 a 69 e ainda botou fim a um hiato de 8 anos sem competir no evento olímpico.

Brasil faz 1º quarto irretocável contra seleção anfitriã

A final do Pré-Olímpico de basquete, que aconteceu em Riga, capital da Letônia, foi emocionante e contou com o ginásio lotado para a decisão da última vaga aos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão a partir do final de julho. O Brasil entrou em quadra e no 1º quarto já mostrou um esquema de defesa impecável organizado pelo croata Aleksandar Petrovic.

O Brasil soube aproveitar bem os rebotes e nos três primeiros minutos de partida não deixou a seleção da Letônia marcar pontos no jogo, que valia a última chance para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O placar no 1º quarto terminou em incríveis 34 a 11 para o Brasil, com um resultado construído principalmente nos arremessos de longa distância, acertando 8 arremessos em 8 tentativas.

A Letônia só entrou no jogo no 2º quarto buscando diminuir a vantagem brasileira, do nosso lado tivemos alguns problemas, o armador Yago sentiu a perna e precisou sair de quadra, lembrando que já tínhamos um desfalque na função de armador, que se lesionou durante os treinos. Entretanto, a grande experiência de Marcelinho Huertas, que também atua na Europa, foi suficiente para armar as jogadas do ataque brasileiro, junto a Georginho.

Aleksandar Petrovic precisou lidar com desfalques

Bruno Caboclo também foi substituído pois já acumulava penalidades e o Brasil ainda conseguiu fazer um bom placar de 49 a 33 contra a Letônia. No 3º tempo os brasileiros só administraram melhor o placar e chegaram a 26 pontos de diferença, com a Letônia já se mostrando desesperançosa quanto a classificação. O último quarto só veio para fechar com sucesso a participação brasileira na competição terminando a partida em 94 a 69.

O jogo terminou com comissão técnica e jogadores aos prantos em quadra pela última vaga olímpica para Paris. A competição não foi nada fácil para o Brasil que enfrentou seleções de respeito mundial, na fase de grupos vencemos Montenegro, porém fomos derrotados por Camarões. Nas semifinais superamos Filipinas para chegar a final do Pré-olímpico que aconteceu na cidade de Riga.

Seleção brasileira volta às Olimpíadas após 8 anos

Além do Brasil as seleções de Grécia, Espanha e Porto Rico também conseguiram as últimas vagas para os Jogos de Paris 2024, porém em séries de jogos que aconteceram em outros países. No último Pré-Olímpico, o Brasil perdeu por 75 a 64 para a Alemanha e acabou ficando de fora das Olimpíadas de Tóquio 2020. Com esta classificação, esta é a terceira vez que o Brasil vai às Olimpíadas no século XXI.

As outras vezes, foram se classificando para as Olímpiadas de Londres, que aconteceram em 2012 e nos jogos Olímpicos Rio 2016, que o Brasil conseguiu vaga por ser país sede. Agora a seleção de basquete se prepara para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, evento que contará com outros brasileiros favoritos à medalha de ouro, como Gabriel Medina, Rebeca Andrade, Rayssa Leal e acontecerá entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

Saiba quem o Brasil enfrenta nas Olimpíadas de Paris 2024

Na busca do sonhado ouro olímpico, a seleção brasileira caiu no grupo B da competição, enfrentando a França no dia 27 de julho, a Alemanha no dia 30 de julho e o Japão no dia 2 de agosto. Ao total são 12 equipes em busca de medalhas, são elas: Brasil, Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Sérvia, Sudão do Sul, Espanha, Porto Rico e Grécia.

