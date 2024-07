APAGÃO – Incêndio em vegetação foi a causa da interrupção de energia,diz Equatorial em nota

Imagem ilustrativa/Reprodução – Na segunda-feira, 22 de julho de 2024, na região entre Castelo dos Sonhos e Novo Progresso (em torno da BR-163), houve um apagão por volta das 20h13, segundo a Equatorial, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região , a pane foi devido um desligamento automático na Linha de Transmissão que abastecem as subestações dos respectivos municípios por conta das queimadas que atingem a região. O Apagão durou cerca de 15 minutos.

Leia Nota da Equatorial (abaixo)

NOTA

A Equatorial Pará informa que na noite de ontem, 22 de julho, houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica nos municípios de Castelo dos Sonhos e Novo Progresso, oeste do Pará, entre 20h13 e 20h24, devido um desligamento automático na Linha de Transmissão que abastecem as subestações dos respectivos municípios por conta das queimadas que atingem a região.

A Equatorial Pará reforça que realizar queimadas é crime ambiental, conforme a Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998, o criminoso está sujeito à prisão de 1 a 4 anos, além de multa que varia de R$ 5 mil a R$ 50 milhões. Além disso, pode prejudicar o sistema de transmissão e distribuição, causando a falta de energia elétrica.

Fogo em Vegetação – O Código Florestal colocou como princípio geral, no seu artigo 27 – é proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação. “Atear fogo em terreno baldio é crime ambiental”. Grande parte da população tem conhecimento dessa questão, sabendo que a queimada de terrenos baldios é expressamente proibida, porém muitos ainda insistem nessa prática que além de ilegal traz sérios prejuízos à saúde pública e também aos animais.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2024/07:05:25

