Rigoni desencanta, São Paulo bate o Mirassol e garante liderança do grupo no Paulista

Neste domingo, o São Paulo visitou o Mirassol em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O time de Rogério Ceni saiu com a vitória por 3 a 0. Rigoni, que não marcava desde outubro do ano passado, anotou o segundo gol da equipe, enquanto Reinaldo, de pênalti, abriu o placar e Toró fechou o marcador.

Com o resultado, o Tricolor chega a 20 pontos a garante a primeira colocação do grupo B. Já o Mirassol fica com 17, na vice-liderança do grupo C, ainda com a vaga ameaçada. (As informações são do Gazeta Esportiva/Foto: Rubens Chiri/assessoria/arquivo)

Na próxima e última rodada da primeira fase, o São Paulo recebe, no Morumbi, o Botafogo-SP, no domingo (20/03), às 16 horas (de Brasília). O Mirassol, por sua vez, visita a Ferroviária, no mesmo dia e horário.

O jogo – A partida começou com o São Paulo dominando a posse de bola. Por volta dos 12 minutos, o time levou perigo com Andrés Colorado, em jogadas de bola parada.

Aos 17 minutos, o início ofensivo do Tricolor foi premiado. Reinaldo recebeu na esquerda, cruzou para a área e a bola bateu na mão de Rodrigo Ferreira. O árbitro assinalou o pênalti, o próprio Reinaldo foi para a cobrança e abriu o placar.

O São Paulo seguiu dominando a partida, com boa movimentação dos meias, principalmente Andrés Colorado. A equipe chegou a errar uma saída de bola, permitindo uma boa oportunidade ao Mirassol, mas o chute acabou travado.

Aos 31, o Tricolor teve boa chance de ampliar. Luciano recebeu na entrada da área e acionou Juan em profundidade, mas o jovem parou em defesa de Darley. Pouco depois, Miranda impediu uma finalização de Fabinho, que levaria perigo a Jandrei.

O primeiro tempo terminou com o São Paulo cedendo mais campo para o Mirassol. O time do interior conseguiu boas chegadas ao ataque, mas não conseguiu acertar o alvo nas finalizações.

Os primeiros momentos da segunda etapa foram de domínio da posse de bola por parte do Mirassol. O São Paulo atuou recuado, e não conseguia ligar os contra-ataques. Os donos da casa levaram em jogadas pela lateral e chutes de fora.

O Tricolor voltou a equilibrar as ações e, aos 21 minutos, quase ampliou. Marquinhos ficou com a sobra na entrada da área a bateu colocado, obrigando grande defesa de Darley. Pouco depois, Pablo Maia levou perigo à meta do Mirassol em chute de fora.

E o segundo gol do São Paulo saiu aos 27 minutos. Reinaldo avançou pela esquerda e cruzou na área. A bola chegou até Rigoni, que escorou para o fundo das redes e voltar a marcar.

Aos 34, o Tricolor chegou ao terceiro. Nikão avançou pelo meio, acionou Rodrigo Nestor, que cruzou para Toró mardar para o fundo das redes.

Jornal Folha do Progresso em 14/03/2022/07:53:26

